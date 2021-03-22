В Белгородской области подвели итоги межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

Межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» проходило на территории Белгородской области с 17 по 18 марта

Межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» проходило на территории Белгородской области с 17 по 18 марта. Его цель – стабилизация оперативной обстановке, а также установление местонахождения скрывающихся преступников и без вести пропавших граждан.

Итоги оперативно-профилактического мероприятия подвели в УМВД региона. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за два дня правоохранителям удалось разыскать 28 находящихся в федеральном розыске преступников. Так на одной из улиц Белгорода оперативники задержали 31-летнего местного жителя с криминальным прошлым. Он скрывался от следствия. Мужчина подозревается в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. По предварительным данным, он нашел чужую карту и расплатился ею в магазинах, потратив 11 тысяч рублей.

В Губкине сотрудники вневедомственной охраны и полицейские задержали 37-летнюю женщину, которую незадолго до этого осудили за кражу. В пресс-службе Управления Росгвардии сообщили, что она находилась в розыске с 15 марта. По решению суда местная жительница должна была явиться для отбытия наказания в колонию-поселение, однако не выполнила предписание.

По информации УМВД России по Белгородской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранителям также удалось установить местонахождение семи человек, которые считались без вести пропавшими.