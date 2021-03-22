«Открытие»: россияне не готовы тратить большие деньги на спорт

При этом почти половина не тратит на спорт ни копейки, и подавляющее большинство не готово выделять более 5 тысяч рублей в месяц. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и компанией «Росгосстрах Жизнь» показал: 30% россиян не занимаются спортом совсем. Самые «неспортивные» регионы – Северный Кавказ и Дальний Восток.

Любопытно, что пандемия никак не отразилась на спортивных предпочтениях 62% россиян: 34% как не занимались спортом до пандемии, так не делают этого и сейчас, а 28% - ровно наоборот.

19% россиян постоянно ходят на фитнес, а 3% занимаются спортом профессионально. В числе самых спортивных - Москва и Московская область, Урал и Сибирь. 48% респондентов занимаются спортом время от времени - чаще всего так отвечали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Жилье остается главным «спортзалом» для россиян. Дома занимаются спортом 37% опрошенных, в фитнес-центрах - 16%, на свежем воздухе - 15%. А что касается трат, то 44% респондентов - причем эта доля примерно одинакова во всех регионах страны - вообще не тратят деньги на спорт, 15% приобретают абонементы в залы, а единственная статья спортивных расходов для еще 4% россиян - поход на матчи любимой команды.

С медициной финансовые взаимоотношения таковы: 37% опрошенных заявили, что тратят на лекарства и лечение больше денег, чем на спорт. Больше всего так отвечали в Северо-Западном округе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зеркальная ситуация у 14% россиян (причем, в Сибири и на Урале эта доля доходит до 20%). А 11% рассказали, что тратят на спорт и лекарства примерно поровну.