«Открытие»: долгосрочные инвестиции – в зоне внимания россиян

Эксперты отмечают: люди не боятся долгосрочных инвестиций.

Доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» в банке «Открытие» составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго.

Раньше была возможность заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет. С момента старта прошлой весной продаж в банке 7-летних ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь», входящего с состав банковской группы ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», такой срок инвестирования выбрали 3,5 тысячи клиентов. Они доверили компании порядка 2 000 000 000 рублей. То есть каждый третий клиент банка, заключивший договор инвестиционного страхования жизни, планирует заработать на инвестициях.

- Мы работали над популяризацией «длинных» полисов - появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют не только получить доход при наступлении указанного в договоре события. Клиенты заинтересованы в покупке таких полисов, и делают это максимально осознанно. На примере клиентов «Открытия» видно: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем финансовом портфеле, - говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.