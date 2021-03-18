Аферисты на удалёнке - около четырех тысяч белгородцев за год стали жертвами телефонных и кибермошенников

За 12 месяцев в регионе зарегистрировано 1756 краж с банковских счетов и 2112 дистанционных мошенничеств. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В 2020 году на удалёнке активно работали не только добропорядочные жители страны, но и всевозможные аферисты. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, за двенадцать месяцев в регионе зарегистрировано 1756 краж с банковских счетов и 2112 дистанционных мошенничеств.

ТОПОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Самые топовые схемы, которые использовали преступники:

- звонок от имени сотрудника банка, сообщающего о якобы зафиксированных незаконных операциях по банковской карте или попытках незаконного оформления кредита на клиента;

- предложение сделать вклад и подзаработать на виртуальной бирже;

- различные махинации с продажей товаров на сайтах объявлений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Преступники с каждым годом наращивают темпы. В 2019 году они похитили у белгородцев больше 120 миллионов рублей. В 2020 году жители региона пополнили счета мошенников на сумму свыше 250 миллионов рублей. За два месяца этого года в карманы аферистов из Белгородской области отправилось больше 71 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ БАНДЫ АФЕРИСТОВ

Полицейские ведут борьбу с мошенниками сразу на нескольких фронтах. На задержание злодеев работают оперативники и сотрудники подразделений, специализирующихся на раскрытии киберпреступлений. В прошлом году удалось поймать банду телефонных аферистов, которые выманивали у стариков деньги под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности. Участковые в свою очередь еженедельно обходят с профилактическими беседами квартиры и дома белгородцев. Сейчас даже при обращении в отделы полиции за получением госуслуг посетителям нередко выдают памятки, как не стать жертвой обмана.

В ЧИСЛЕ ЖЕРТВ - СОТРУДНИКИ БАНКА

За два месяца правоохранители успели проинструктировать более 81 тысячи жителей области. Несмотря на это, количество доверчивых людей не уменьшается, а мошенники становятся все изобретательнее и активно осваивают новые технологии. В последнее время преступники даже научились подменять номера на телефоны официальных учреждений. В 2020 году наживку мошенников проглотили двое банковских работников. А житель Шебекинского городского округа трижды становился жертвой обмана, перечислив злоумышленникам больше 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ГОЛОС В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ

Лучший способ защитить себя:

– не отвечать на звонки с незнакомых номеров;

- не переводить деньги на незнакомые счета, если даже вам сообщили, что ваши сбережения могут списать с карты или что на вас пытаются оформить кредит;

- никому не сообщать данные банковских карт , код, напечатанный на её оборотной стороне и смс-пароли.

Все пострадавшие уверяют, что поддались на обман, так аферисты были весьма убедительными и буквально не давали им опомниться. Послушайте – и убедитесь сами! Полицейские предоставили аудиозаписи реальных разговоров с жертвами обмана, чтобы вы могли наглядно представить, как выглядит общение с телефонным мошенником.