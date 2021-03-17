В Белгороде отметят юбилей ГТО

Действовать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» начал с 1 сентября 2014 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 марта в Белгороде пройдет ретро-вечеринка ГТО, посвященная 90-летию комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

В программе: самбо, гиревой спорт, тяжелая атлетика, конкурсы, призы.

Все желающие могут попасть на вечеринку в КЦ «Октябрь». Ретро-праздник начнется в 16:00. Дресс-код – наряд 30–90-х годов прошлого века.

Количество гостей ограничено. Вход только в маске и по предварительным заявкам. Их можно отправить на адрес gtobel@mail.ru, в сообщениях группы социальной сети ВКонтакте «ГТО в Белгороде» или по телефону 41–10–35.

Напомним, что 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» предложила установить всесоюзные испытания на право получения значка ГТО.

На проект значка был объявлен открытый конкурс. В результате массового обсуждения был одобрен вариант, предложенный 15-летним школьником Владимиром Токтаровым. Финальный эскиз значка подготовил художник Михаил Ягужинский.

А окончательно комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был утвержден постановлением Всесоюзного Совета физической культуры (ВСФК) при ЦИК СССР от 11 марта 1931 года. Именно это дата считается днем основания комплекса, и 21 марта белгородцы смогут отметить это событие.

Что касается новейшей истории ГТО, то решение о его возрождении было принято 24 марта 2014 года, а действовать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» начал с 1 сентября того же года.