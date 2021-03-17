«Открытие»: стартовала рекламная кампания в поддержку акции «Тест-драйв»

Лицо кампании - амбассадор банка, музыкант и бизнесмен Баста (Василий Вакуленко).

«Тест-драйв» - полугодовая акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг «Свой бизнес». Рекламная кампания в ее поддержку продлится до 25 апреля, сообщают в банке.

Что касается тонкостей самой акции, то в течение ее действия предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет «Свой бизнес» (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, кроме того, обнуляются и комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.

Подключиться к акции просто: в заявке на открытие счета необходимо выбрать «Тест драйв». После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца. Подробнее – на сайте банка.

- С помощью акции «Тест-драйв» мы рассчитываем привлечь в банк новых клиентов, - говорит Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие. - В том числе - из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. «Открытие» продолжает совершенствовать свои сервисы и готов предоставить выгодные условия при высоком качестве обслуживания.