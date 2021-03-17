Меры господдержки для крупных инвесторов в сфере туризма будут предоставляться в Воронежской области

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При реализации таких проектов инвесторы могут рассчитывать на предоставление различных льгот.

Депутаты регионального парламента утвердили изменения в закон «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

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– Документ разработан в целях формирования конкурентной среды и предоставления мер областной поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в туристической отрасли. Изменения предусматривают расширение перечня критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых в сфере туризма, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 млн рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться существенные налоговые льготы.

Владимир Нетёсов напомнил, что законом предусмотрены различные меры государственной поддержки инвестиционным проектам, отнесенным к категории особо значимых, по определенным видам экономической деятельности. Инвестиционные проекты в сфере туризма в этот перечень ранее включены не были.

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– В настоящее время у санаторно-курортного комплекса в целом не очень высокая инвестиционная привлекательность при высоких потребностях в капитальных затратах. Нововведение будет являться одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития инфраструктуры регионального туризма, – отметил Владимир Нетёсов.

Напомним, Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина определены приоритеты развития базовых отраслей экономики и национальные проекты, среди которых проекты в сфере здравоохранения. Также в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года обращено внимание на необходимость повышения качества и доступности услуг в сфере туризма и отдыха.

В связи с этим государственная поддержка организаций, реализующих инвестпроекты в сфере предоставления санаторно-курортных услуг, сегодня становится одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

При разработке критерия включения соответствующих проектов в перечень особо значимых был учтен средний оценочный объем инвестиций в данной сфере. Так, по данным департамента экономического развития региона, результаты анализа 20 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров показывают, что диапазон финансовых вложений в подобные проекты варьируется от 300 млн до 8 млрд рублей.

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На сегодняшний день порядка девяти организаций уже потенциально выразили готовность реализовывать соответствующие проекты на территории региона.

Поскольку закон направлен на освобождение от налога вновь создаваемого имущества, выпадающих доходов областного бюджета при его реализации не предполагается.

– Благодаря развитию туристской сферы в Воронежской области станет возможным предоставление качественного регионального туристического продукта потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное использование туристской инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. Фактически с принятием данного закона в регионе подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.