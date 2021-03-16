Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Белгород
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Белгород
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 20:00

В Белгороде участники нацпроекта «Производительность труда» проходят обучение на Фабрике процессов

Сотрудники четырех предприятий региона под управлением экспертов РЦК учатся бережливому производству
КомментироватьОставить комментарий

Повысить производительность труда на своем предприятии может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским Указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Белгородской области нацпроект реализуется с 2018 года, его участниками стали 76 предприятий. Оператором нацпроекта в регионе является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный по методологии Федерального центра компетенций при поддержке Департамента экономического развития. Главная задача деятельности РЦК – адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта, реализующих проекты под региональным управлением.

Так, под управлением белгородского РЦК представители еще четырех предприятий-участников нацпроекта прошли обучение на Фабрике процессов. 9 марта обучение состоялось для АО «Белгородский хладокомбинат», ООО «Белгородский консервный комбинат» и ГУП «Белоблводоканал», 12 марта – ООО «Пчелка».

.

Участникам обучения за один день пришлось пройти три игровые смены, где они выпустили определенное количество узлов в составе регулятора давления газа. Также они стремились достичь таких показателей, как снижение времени протекания процесса, повышение загрузки операторов, снижение запасов (незавершенного производства) в потоке и количества транспортировок. К тому же перед обучающимися стояла задача получить максимальную прибыль и минимальную себестоимость продукции.

Навыки, полученные на Фабрике процессов, дадут сотрудникам предприятий все возможности для эффективного применения знания в собственном производственном процессе. Они смогут в дальнейшем разработать и, главное, реализовать проекты по улучшению производства. Именно на такой результат и нацелена реализация важного для развития отечественной экономики национального проекта «Производительность труда».

- В своей работе мы постоянно думаем над тем, чтобы оптимизировать собственные производственные процессы. Обучение на Фабрике процессов помогает сформировать новый взгляд благодаря опыту инструкторов РЦК и новым методикам. Считаю, что полученные знания об инструментах бережливого производства пригодятся нам для внедрения на предприятии, - поделился Генеральный директор ООО «Пчелка» Андрей Потрясаев.

Повысить производительность труда на своем предприятии может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта «Производительность труда». Подробную информацию можно узнать на сайте https://производительность.рф.

.

На правах рекламы.

БИЗНЕС-ПРЕСС