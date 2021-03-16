ВТБ в Белгородской области нарастил ресурсный портфель на 30%

Совокупный кредитный портфель на 1 января составил 46,8 миллиарда рублей.

В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в розничном сегменте: по итогам 2020 года розничный кредитный портфель составил 25,2 миллиарда (+ 20% с начала года). Портфель ипотеки достиг 8,8 миллиарда, увеличившись за 12 месяцев на 50%. Кредиты наличными выросли на 9%, до 14,1 миллиарда рублей. Всего за год Банк ВТБ (ПАО) предоставил жителям региона свыше 18 тысяч кредитов на сумму 13,6 миллиарда (+20% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 2,8 тысячи займов на 5,5 миллиарда (+61%). Объем выдач кредитов наличными составил 7,2 миллиарда рублей, автокредитов – 900 миллионов (+14%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января достиг 61,4 миллиарда рублей, прирост за 12 месяцев составил 37%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 77%, до 14,4 миллиарда.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 21,6 миллиарда рублей. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу с начала года вырос на 7% и на 1 января составил 16 миллиардов.

В 2020 году ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым превысило 300 штук. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос в 1,7 раза и превысил 12,8 миллиарда рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития и «Программа 1528» Минсельхоза. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 760 миллионов рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 22,4 миллиарда рублей, увеличившись на 13%. Две трети от этой суммы – 15,5 миллиарда – составляет доля клиентов СМБ, прирост за год – 8%, ещё 6,9 – средства компаний крупного бизнеса (+28%).

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- 2020 год для всех нас прошёл под знаком борьбы с экономическими последствиями пандемии. Но несмотря на сложную ситуацию, основные цели, поставленные в начале года, достигнуты. В розничном направлении драйвером роста стала ипотека: благодаря льготным ставкам произошел небывалый всплеск интереса белгородцев к новостройкам. В корпоративном сегменте главной задачей была поддержка бизнеса, и мы предприняли масштабные меры по снижению долговой нагрузки наших клиентов. Кроме того, нельзя не отметить высокий спрос на цифровые продукты ВТБ, которые активно внедрялись в течение всего года.