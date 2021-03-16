«Открытие»: россияне лояльно относятся к потребительским кредитам

Около трети жителей регионов Центральной России готовы взять кредит на крупные покупки.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос среди совершеннолетних жителей городов Центральной России с населением более 100 тысяч человек. В ходе опроса они выясняли отношение наших соотечественников к кредитам и ценам. Оказалось, что 47% россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения.

48% опрошенных считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки (квартиру, машину, отдых, ремонт). 33% уверены, что выгоднее взять кредит прямо сейчас. По мнению 19% - сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

На деле, ипотечный кредит в этом году собираются брать 9% опрошенных, автокредит - 8%, потребительский кредит - 10%. Любопытно, что почти половина респондентов - 46% - считают оптимальным ежемесячным платежом сумму в 5 тысяч рублей. От 5 до 15 тысяч готовы отдавать 39% опрошенных, 10% - 15 - 25 тысяч. Только 1% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.