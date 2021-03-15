ВТБ Лизинг стал партнером дилера погрузчиков SUNWARD, EP, XGMA, LonKing, TFN и MST

Теперь для клиентов компании в регионе доступны погрузчики марок SUNWARD, EP, XGMA, LonKing, TFN и MST на специальных условиях.

Вилочные погрузчики марок EP, TFN предназначены для транспортировки груза и необходимы для предприятий из сферы складской логистики. Техника способна штабелировать паллеты, поддоны и другие виды транспортной тары, применяемой на складах. Экскаваторы-погрузчики марки MST и фронтальные погрузчики LonKing являются универсальными машинами для строительства и ремонта дорог. Их используют, чтобы копать грунт, поднимать и перемещать тяжелые грузы, а также для уборки территории и рытья траншей.

Благодаря партнерству с дилером «Спецмашсервис» ВТБ Лизинг предлагает эту технику на выгодных условиях. Например, MST 542 с рекомендованной розничной ценой 6 300 000 рублей доступен в лизинг на 5 лет с авансом 10% и ежемесячным платежом 123 177 рублей. В течение срока лизинга клиент имеет право на получение вычета налога на добавленную стоимость до 1 336 763,40 рублей, а также на уменьшение налога на прибыль в таком же размере за счет переноса лизинговых платежей на расходы. Итоговая стоимость техники для клиента составит всего 5 347 054 рублей, что позволит сэкономить 15% от рекомендованной розничной цены.

Основной отличительной чертой MST 542 является принцип равных колес, который позволяет добиться лучших характеристик проходимости, устойчивости и маневренности. Такое техническое решение позволяет использовать экскаватор-погрузчик даже при повреждении одного из колес. При этом не потребуется остановки строительного процесса на длительное время, нужно только переставить поврежденное колесо вперед. Максимальная грузоподъемность машины 2090 кг (стандартная стрела) и 1605 кг (телескопическая стрела). Максимальная высота подъема 6228 мм. Глубина выкопанного котлована может превышать 6 метров.

АО ВТБ Лизинг, входящее в состав Банка ВТБ (ПАО) работает в Белгороде с 2013 года. За это время компания передала 2 400 транспортных средств более чем 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса в регионе. На локальном рынке лизинга компания занимает долю в размере 20% и работает с любой техникой – от легковых автомобилей до специализированных транспортных средств и самоходных машин. В 2020 году региональное подразделение профинансировало приобретение имущества на сумму свыше 700 млн рублей.