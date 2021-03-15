Белгородский консервный комбинат присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Компания присоединилось к участию в нацпроекте «Производительность труда» в феврале.

Стартовое совещание по началу пилотного проекта повышения производительности труда на ООО «Белгородский консервный комбинат» состоялось 12 марта. Компания присоединилось к участию в нацпроекте «Производительность труда» в феврале 2021 года под управлением экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Предприятие является крупнейшим производителем консервированных овощей в Белгородской области. А продукция комбината поставляется не только по России, но и в страны ближнего зарубежья.

Эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и работниками предприятия будут в течение ближайших шести месяцев реализовывать пилотный проект повышения производительности труда по нескольким направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции», «Декомпозиция целей», «Управление проектами и изменениями».

На первом этапе, в течение трех месяцев, на комбинате проведут диагностику пилотного производственного потока, выработают план мероприятий по устранению выявленных потерь путем внедрения инструментов бережливого производства. Реализация программ по повышению производительности труда на предприятии продлится не менее 3-х лет.

Напомним, за время реализации нацпроекта «Производительность труда» в Белгородской области его участниками стали более 75 предприятий различных сфер деятельности.

Повысить производительность труда на своем предприятии может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта «Производительность труда». Подробную информацию можно узнать на сайте https://производительность.рф.

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