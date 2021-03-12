820 млн рублей будет дополнительно направлено на сферу здравоохранения Воронежской области

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Изменения были утверждены на заседании Воронежской областной Думы в ходе первой корректировки параметров бюджета области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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– Доходы региональной казны в этом году в целом выросли на 487 млн рублей, расходы — почти на 8,1 млрд рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – За счет направления остатков средств бюджета прошлого года, а также перераспределения финансов между департаментами, дополнительные ассигнования в объеме 820 млн рублей были выделены на совершенствование региональной системы здравоохранения и поддержку наших медработников, что особенно важно в период пандемии.

Как подчеркнул председатель парламентского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров, корректировка областного бюджета на этот год проведена своевременно, что позволит оперативно решить возникшие вопросы.

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– 275 млн рублей пойдут на приобретение медицинского оборудования. Это очень важный вопрос, потому что сегодня материально-техническая база первичного звена здравоохранения во многом устарела и уже требует обновления. В корректировку удалось включить закупку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов для сел региона. Общая стоимость объектов, которыми в этом году должны заменить старые или находящиеся в приспособленных зданиях ФАПы, составляет 257 млн рублей. Еще 18,5 млн рублей поступят на обеспечение функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного отделения, – перечислил Иван Мошуров.

79 млн рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения больных с COVID-19 и 43,2 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Еще 4 млн рублей заложено на приобретение спецодежды для медицинских работников.

Как подчеркнул Иван Мошуров, при подготовке изменений в бюджет региона в обязательном порядке учитывались наказы избирателей.

– У каждого из депутатов фракции «Единая Россия» в работе целая папка просьб, полученных от граждан, в том числе, касающихся сферы здравоохранения. Понятно, что выполнить их все одновременно не представляется возможным, но добиваться их максимально широкого включения в различные областные программы – наша прямая задача, – отметил Иван Мошуров.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы