Состоялась масштабная пресс-конференция главы Белгородчины

Участниками мероприятия стали несколько десятков журналистов со всей области. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В начале мероприятия Вячеслав Владимирович признался, что это не только его первая большая пресс-конференция в качестве руководителя Белгородской области, но и в принципе первая в жизни - раньше он лишь готовил подобные мероприятия, не являясь основным спикером.

И в первую очередь, хочется привести некоторые тезисы главы региона, которые вполне позволяют понять его отношение к тем или иным ситуациям, проблемам, происшествиям.

О работе в должности руководителя Белгородчины:

- Гордиться, по моему мнению - это внутреннее состояние. Гордиться можно тем, что ты сделал от начала до конца: идея, проект, реализация, сдача, обратная связь от людей. Для меня этот процесс и является образцом того, что ты сделал, чем ты сам перед собой удовлетворен. Когда смотришь в зеркало и говоришь: «Я точно горжусь этим». За три месяца, конечно, я этот путь пока не прошел.

- Есть решения, которые я уже принимал. Это внесение изменений в бюждет на этапе его согласования, снял с повестки приватизацию сельскохозяйственной земли, вопрос повышения тарифов на общественный транспорт. Я не вижу, что в чем-то ошибся, а вижу, что население области эти решения поддерживает.

- Более 4,5 миллиарда рублей – это те изменения, которые вносим в бюджет: от лекарственного обеспечения до дорог. По вопросам, по которым поступает много жалоб.

- Мы составили план работы, посчитали все объекты, которые вводим (в 2021 году – прим. ред.) – около двух тысяч получилось.

Об открытости чиновников для людей:

- Я выстраиваю прямую и очень быструю связь с населением. Сегодня в соответствии с законом срок ответа на обращение гражданина составляет 30 дней. Я сейчас ставлю задачу, чтобы ответ приходил в течение 3 часов с момента поступления вопроса, и хочу выйти на показатель в 1 час.

- Мне важно получать обратную связь от населения: насколько люди удовлетворены тем, что делается. Белгородская область – высокоразвитый регион. А чем лучше живут люди, тем больше ожиданий, запросов.

- В регионе мне не хватило структуры, которая работает с обращениями граждан. Моя задача проста: я показываю свой подход коллегам из департаментов, администраций. Лучше меня делать можно, хуже – нельзя.

О долге и ответственности перед людьми:

- Я за честность, независимо от того, известная у тебя фамилия или нет.

- Для городов и сел наличие ландшафтных решений – не просто тренд, а необходимость. Я всегда являюсь сторонником зеленых решений. Я против застроек зеленых зон коммерческой недвижимостью. Это вещь недопустимая.

- Я за то, чтобы инициатив было больше. А мэрия, администрация брали на себя ответственность за изменения населенных пунктов и жизни их населения к лучшему.

- В деле решения проблем ЖКХ мне важно простимулировать глав администраций – это стопроцентно их зона ответственности.

- Я за большое количество проверок. Чем больше проверяют, тем спокойнее спишь. Если все прозрачно, то нет и проблем. Надо чувствовать и понимать свою ответственность.

О медицине и здоровье:

- Вакцинации придаю большое значение. Прививки в период гриппа делаю уже лет 15. Потому что не хочу болеть.

- Лучшая мотивация – когда рядом с тобой чемпион. Надо привлекать именитых спортсменов к работе с людьми. Иначе зачем нужны чемпионы?

- По зарплатам и выплатам медикам наш регион смотрится достаточно хорошо на общероссийском уровне. Жилье врачам предоставляется, и делается это достаточно системно. У нас не самая плохая ситуация по кадрам – в среднем разброс по учреждениям от 5 до 20 % вакантных ставок.

Подробности о том, какие вопросы и ответы звучали на пресс-конференции – читайте в остальных материалах наших коллег.