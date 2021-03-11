В Старом Осколе пенсионерка пыталась получить компенсацию за пояс для спины и потеряла полмиллиона рублей

Сразу три жительницы Белгородской области за день стали жертвами аферистов. Фото: "КП" Архив

Сразу три жительницы Старооскольского городского округа за день стали жертвами аферистов. Одна из них – 85-летняя старушка. Аферисты позвонили женщине и сообщили, что она купила некачественный товар – пояс для спины. Пенсионерке пообещали компенсацию, для получения которой она должна была перечислить страховой взнос. Звонившие уверяли, что, выполнив их указания, женщине не только поправит материальное положение, но и поможет раскрыть преступную схему. В итоге пенсионерка перевела мошенникам больше полумиллиона рублей.

Другая жертва – 60-летняя женщина. Она продавала через Интернет массажную кровать. Потенциальный покупатель обещал внести предоплату и для перечисления денег попросил сообщить данные банковской карты, а также поступивший в sms-сообщении пароль. Продиктовав цифры, пенсионерка обнаружила, что с ее счета списались 40 тысяч рублей.

Еще одну 49-летнюю жительницу городского округа обворовали лже-сотрудники банка. Они сообщили, что с карты женщины кто-то пытается похитить деньги. По указанию злоумышленников она перечислила свои сбережения – около 300 тысяч рублей, на продиктованный преступниками якобы безопасный счет.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что по фактам мошенничества и краж со счетов возбуждены уголовные дела. Полиция еще раз просит белгородцев не перечислять деньги на незнакомые счета, не брать не запланированные кредиты и о подозрительных звонках информировать правоохранительные органы.