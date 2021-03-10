«Одели в бушлат и напоили чаем»: полицейские рассказали подробности поиска 10-летнего мальчика в Белгороде

В отношении матери школьника составили протокол об административном правонарушении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белгородские полицейские рассказали подробности о поиске пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Напомним, 9 марта около 13 часов 30 минут ребенок ушел с территории автовокзала, где находился с матерью.

- Личный состав городского полицейского ведомства незамедлительно был поднят по тревоге. В поисковых мероприятиях задействовали инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, оперативников, а также наружные службы - ППСП и ГИБДД. Для отработки территории были созданы поисковые группы, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Около 23 часов сотрудники патрульно-постовой службы увидели на Харьковской горе маленького ребенка. Им оказался разыскиваемый мальчик. Правоохранители передали информацию о школьнике в дежурную часть и до приезда служебного автомобиля постарались согреть школьника: одели его в полицейский бушлат и угостили горячим чаем.

Ребенка передали родителям. Однако в отношении матери составили протокол об административном правонарушении - неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). Его рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних. Также с семьей проведут профилактическую работу.