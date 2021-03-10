На базе белгородского РЦК состоялся трехдневный курс обучения инструментам повышения производительности труда

В обучении приняли участие 16 представителей различных департаментов Правительства области.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

В Белгородской области со 2 по 4 марта в рамках реализации нацпроекта сотрудники региональных органов исполнительной власти прошли обучение инструментам повышения производительности труда. Обучение было организовано Федеральным центром компетенций (ФЦК). В нем приняли участие 16 представителей различных департаментов Правительства области. Трехдневный курс состоялся на базе РЦК при поддержке Департамента экономического развития. Участники обучения пополнили знания в области бережливого производства по таким инструментам: «Реализация проектов по улучшениям», «Картирование», «5С», «Управление изменениями», «Методика решения проблем».

Обучение было организовано Федеральным центром компетенций.

Отметим, что инструменты повышения производительности труда и проектного управления широко применяются в органах исполнительной власти Белгородской области.

- Обучение было полезным для нас тем, что в своей работе мы используем методологию Росатома, и, несмотря на то, что инструменты повышения производительности труда одинаковые, методики их внедрения у Росатома и ФЦК отличаются. Данный тренинг позволил нам расширить свои знания и по-другому посмотреть на свою работу. Отмечу высокую подготовку тренера ФЦК Константина Зайкова и интересную форму подачи информации, - прокомментировала Елена Шиянова, начальник отдела внедрения бережливого управления Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Более подробную информацию о нацпроекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ.

.

На правах рекламы.