ВТБ в Белгородской области на две трети увеличил объемы выдачи кредитов наличными

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения.

Данный показатель на 64% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Банк ВТБ (ПАО) стал абсолютным лидером на рынке по росту доли объема выданных кредитов наличными. По данным розничного бизнеса ВТБ, в январе доля банка на рынке потребкредитования России выросла на 5 п.п., составив рекордные 23,3%.

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 87 миллиардов рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. В феврале ВТБ увеличил эти показатели, оформив более 113 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 99 миллиардов, что является рекордным показателем для банка за последние два года. Объем выдач практически на 70% превышает результат прошлого февраля. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 триллиона рублей (рост с начала года на 3,6%).

- Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечали еще в 4 квартале прошлого года. Сегодня можно с уверенностью говорить о восстановлении потребительской активности граждан. Несмотря на традиционно низкий спрос в начале года, в ВТБ продажи потребкредитов второй месяц подряд показывают рост более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. В связи с таким темпом кредитования отмечу, что для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан, - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

По словам эксперта, ВТБ также наблюдает смещение спроса в цифровые каналы, которые позволяют клиентам получить кредит быстрее и без лишнего посещения офиса. «Мы снизили ставки при оформлении онлайн-заявки дополнительно до 30 апреля и предоставляем дисконт 0,4 п.п. - теперь минимальная ставка со страховой программой составит теперь 6% годовых. Спрос на рынкепотребкредитования сохранится, и по итогам 2021 года банк на четверть увеличит объем потребительского кредитования», - добавляет Евгений Благинин.

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования. Клиенты могут оформить займ по программе «Рефинансирование», которая позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформление заявки возможно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте банка, в контакт-центре или офисе ВТБ.