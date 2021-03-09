«Открытие» - в числе лидеров банковской отрасли за 2020 год

Банковская группа опубликовала годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Совокупные активы по итогам 2020 года увеличились на 6%. В структуре активов существенно выросла доля кредитного портфеля (с 38% до 46%). Объем выдач кредитов корпоративным клиентам вырос на 27%, клиентам малого и среднего бизнеса - на 13%, розничным клиентам – на 20%. Рост розничного кредитного портфеля ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» значительно превысил аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (+14%).

В числе достижений на общероссийском уровне - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» занял второе место в банковской системе по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе. В топ-5 российского банковского рынка вошли и розничные интернет- и мобильный банк «Открытия». А многие нововедения банка стали передовыми на рынке, получив престижные награды и признание ИТ-сообщества.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие», объяснил причину высоких результатов:

- «Открытие» и компании группы, как и вся российская экономика, были вынуждены работать в новой реальности. Снижение административно-хозяйственных расходов, с одной стороны, и рост операционных доходов, с другой, позволили поднять эффективность нашего бизнеса.

Операционная и финансовая устойчивость была обеспечена благодаря сохранению непрерывности всех бизнес-процессов при оперативном переходе на дистанционный формат работы. Реализованы меры экстренной поддержки клиентов банка – льготные зарплатные кредиты предприятиям наиболее пострадавших секторов бизнеса, кредитные каникулы, обнуление комиссий за обслуживание.

Масштабные инвестиции «Открытия» в развитие ИТ-инфраструктуры во время пандемии абсолютно оправдались. Уровень проникновения дистанционного обслуживания в услугах для частных клиентов увеличился до 73%. Мы существенно нарастили долю продаж в цифровых каналах, запустили безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

Консолидированная финансовая отчетность группы - здесь.