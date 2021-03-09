Новые люди обучили тысячи политических команд по всей России

«Науку побеждать» изучали и представители Белгородского регионального отделения партии.

В Центральном Черноземье прошел федеральный форум партии «Новые люди». Он собрал руководителей предвыборных штабов и представителей партии из Белгорода, Тамбова, Тулы, Липецка, Курска, Орла, Воронежа и Рязани. Аналогичные мероприятия проходят также в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Науку побеждать» изучали и представители Белгородского регионального отделения партии. По словам представителей «Новых людей», форум стал для них не только площадкой для обмена опытом, на нем они разрабатывали подробную дорожную карту, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами Госдумы.

Георгий Зайцев, руководитель Белгородского регионального отделения партии «Новые люди».

- Такой формат обмена опытом дает возможность посмотреть на свою работу со стороны, увидеть дополнительные возможности для развития. В Белгородской области сформирован большой актив партии. Все эти люди разделяют ценности нашей партии и сейчас у них очень сильная мотивация на то, чтобы достучаться до избирателей даже в самых отдаленных населенных пунктах, - говорит Георгий Зайцев, руководитель Белгородского регионального отделения партии «Новые люди».

Форум Новых людей проходил четыре дня.

Форум Новых людей проходил четыре дня, образовательная программа включала лекционную часть и мастер-классы. Ключевой навык для «Новых людей» - работа в команде. Активистов партии обучали делать общественно-значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой, работать с избирателями.

По словам представителей «Новых людей», на предстоящих выборах они намерены улучшить собственные результаты.

- Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, — говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие — мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами.

По словам представителей «Новых людей», на предстоящих выборах они намерены улучшить собственные результаты

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.