По факту ДТП, в котором погиб подросток, возбудили уголовное дело

У самого водителя прав нет, а прежде он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

Напомним, трагедия произошла в восьмом часу вечера 5 марта на улице Молодежная селе Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, 29-летний водитель «пятерки» сбил 15-летнего подростка, который шел вместе с девушкой по краю проезжей части. Автомобилист с места происшествия скрылся. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась спасти мальчика. К несчастью, травмы оказались слишком серьезными. Подросток умер.

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя. Как выяснилось, он приходится братом погибшему мальчику. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, освидетельствование показало, что мужчина пьян. Сам он утверждает, что выпил после аварии. Машина, которой управлял подозреваемый, принадлежит его знакомой. У самого водителя прав нет, а прежде он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Задержанному инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы. В ведомстве также добавили, что в настоящее время решается вопрос о заключении водителя под стражу на период следствия.