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Общество

Своя Наталья Королёва и Варвара-краса, длинная коса – белгородская полиция показала красавиц в погонах

В ведомстве рассказали о женщинах, которым служба в органах по плечу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Дамы есть сегодня практически во всех подразделениях полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дамы есть сегодня практически во всех подразделениях полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Региональное управление МВД выпустило цикл материалов о женщинах в погонах. Дамы есть сегодня практически во всех подразделениях полиции. Наряду с мужчинами они метко стреляют, патрулируют улицы, задерживают нарушителей и следят за безопасностью на наших дорогах.

Наталья Королёва начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду

Наталья Королёва начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду

МАМА СВОИМ И ЧУЖИМ ДЕТЯМ

Уже больше двадцати лет в УМВД России по городу Белгороду служит тезка известной эстрадной певицы – Наталья Королёва. Своё призвание подполковник полиции нашла в работе с детьми. Она возглавляет отделение по делам несовершеннолетних. Быть не грозой для сбившихся с пути подростков, а наставником и добрым другом – её главное кредо. Этот возраст один из самых непростых, поэтому так важно вовремя протянуть руку помощи. «Детей нужно любить. Они – наше будущее. Для ребенка очень важно чувствовать не только заботу, но и понимать, что с ним считаются, его воспринимают как личность», - считает Наталья.

Анна Добродомова - инспектор ДПС

Анна Добродомова - инспектор ДПС

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

Белгородские автомобилисты не раз могли видеть девушку – инспектора ДПС с запоминающейся внешностью. Полицейский жетон на груди, в руке жезл, внимательный и строгий взгляд на дорогу. Голубоглазая красавица с косой до пояса не даст нарушителям спуска. Анна Добродомова девушка твердая и принципиальная, а по уровню профессиональной грамотности ничуть не уступает коллегам-мужчинам. Одно её появление на дороге дисциплинирует водителей. Представителям сильного пола совестно ругаться с девушкой, да и не хочется выглядеть в её глазах незадачливыми нарушителями. А дамы за рулём даже гордятся ею.

Старший следователь УМВД России по г. Старому Осколу Анастасия Боева

Старший следователь УМВД России по г. Старому Осколу Анастасия Боева

СЛЕДОВАТЕЛЬ В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

В старооскольском УМВД работает старший следователь Анастасия Боева. Офицерские погоны на её хрупкие женские плечи легли в 21 год. В органах внутренних дел Анастасия служит уже девять лет. За это время она расследовала около пяти тысяч уголовных дел. Направление деятельности довольно специфическое – киберпреступления. Работа по их раскрытию одна из самых кропотливых и сложных. Но Анастасию не пугают никакие трудности. Она гордится тем, что носит погоны, и ни разу не пожалела о выборе профессии.

Начальник отделения исполнения административного законодательства Наталья Нерубенко

Начальник отделения исполнения административного законодательства Наталья Нерубенко

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

Наталья Нерубенко – начальник отделения исполнения административного законодательства ОМВД России по Белгородскому району. Прежде чем возглавить это подразделение, хрупкая девушка успела поработать в патрульно-постовой службе и инспектором по делам несовершеннолетних. Сегодня она принимает участие в пресечении правонарушений, связанных с оборотом контрафактных товаров и алкогольной продукции. По словам Натальи, служба в полиции требует выдержки, стойкости духа и колоссального терпения. Справляться со всеми сложностями работы ей помогает надежный тыл. «В окружении родных и близких я чувствую себя поистине счастливой, незаменимой и любимой. Семья для меня – самая главная ценность, моя постоянная поддержка и опора», — говорит Наталья.

Сотрудницы правового отдела УМВД области Татьяна Неткачева, Анна Кривошей, и Татьяна Польская.

Сотрудницы правового отдела УМВД области Татьяна Неткачева, Анна Кривошей, и Татьяна Польская.

СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Правовой отдел УМВД России по Белгородской области - своего рода «скорая юридическая помощь» для сотрудников органов внутренних дел. Здесь несут службу молодые и энергичные сотрудницы Анна Кривошей, Татьяна Неткачева и Татьяна Польская. Девушки настоящие профессионалы своего дела и жаловаться на трудности не привыкли. Они успешно справляются со своими обязанностями, доказывая, что женщинам погоны не только к лицу, но и по плечу.

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