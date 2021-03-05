Своя Наталья Королёва и Варвара-краса, длинная коса – белгородская полиция показала красавиц в погонах

Дамы есть сегодня практически во всех подразделениях полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Региональное управление МВД выпустило цикл материалов о женщинах в погонах. Дамы есть сегодня практически во всех подразделениях полиции. Наряду с мужчинами они метко стреляют, патрулируют улицы, задерживают нарушителей и следят за безопасностью на наших дорогах.

Наталья Королёва начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду

МАМА СВОИМ И ЧУЖИМ ДЕТЯМ

Уже больше двадцати лет в УМВД России по городу Белгороду служит тезка известной эстрадной певицы – Наталья Королёва. Своё призвание подполковник полиции нашла в работе с детьми. Она возглавляет отделение по делам несовершеннолетних. Быть не грозой для сбившихся с пути подростков, а наставником и добрым другом – её главное кредо. Этот возраст один из самых непростых, поэтому так важно вовремя протянуть руку помощи. «Детей нужно любить. Они – наше будущее. Для ребенка очень важно чувствовать не только заботу, но и понимать, что с ним считаются, его воспринимают как личность», - считает Наталья.

Анна Добродомова - инспектор ДПС

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

Белгородские автомобилисты не раз могли видеть девушку – инспектора ДПС с запоминающейся внешностью. Полицейский жетон на груди, в руке жезл, внимательный и строгий взгляд на дорогу. Голубоглазая красавица с косой до пояса не даст нарушителям спуска. Анна Добродомова девушка твердая и принципиальная, а по уровню профессиональной грамотности ничуть не уступает коллегам-мужчинам. Одно её появление на дороге дисциплинирует водителей. Представителям сильного пола совестно ругаться с девушкой, да и не хочется выглядеть в её глазах незадачливыми нарушителями. А дамы за рулём даже гордятся ею.

Старший следователь УМВД России по г. Старому Осколу Анастасия Боева

СЛЕДОВАТЕЛЬ В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

В старооскольском УМВД работает старший следователь Анастасия Боева. Офицерские погоны на её хрупкие женские плечи легли в 21 год. В органах внутренних дел Анастасия служит уже девять лет. За это время она расследовала около пяти тысяч уголовных дел. Направление деятельности довольно специфическое – киберпреступления. Работа по их раскрытию одна из самых кропотливых и сложных. Но Анастасию не пугают никакие трудности. Она гордится тем, что носит погоны, и ни разу не пожалела о выборе профессии.

Начальник отделения исполнения административного законодательства Наталья Нерубенко

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

Наталья Нерубенко – начальник отделения исполнения административного законодательства ОМВД России по Белгородскому району. Прежде чем возглавить это подразделение, хрупкая девушка успела поработать в патрульно-постовой службе и инспектором по делам несовершеннолетних. Сегодня она принимает участие в пресечении правонарушений, связанных с оборотом контрафактных товаров и алкогольной продукции. По словам Натальи, служба в полиции требует выдержки, стойкости духа и колоссального терпения. Справляться со всеми сложностями работы ей помогает надежный тыл. «В окружении родных и близких я чувствую себя поистине счастливой, незаменимой и любимой. Семья для меня – самая главная ценность, моя постоянная поддержка и опора», — говорит Наталья.

Сотрудницы правового отдела УМВД области Татьяна Неткачева, Анна Кривошей, и Татьяна Польская.

СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Правовой отдел УМВД России по Белгородской области - своего рода «скорая юридическая помощь» для сотрудников органов внутренних дел. Здесь несут службу молодые и энергичные сотрудницы Анна Кривошей, Татьяна Неткачева и Татьяна Польская. Девушки настоящие профессионалы своего дела и жаловаться на трудности не привыкли. Они успешно справляются со своими обязанностями, доказывая, что женщинам погоны не только к лицу, но и по плечу.