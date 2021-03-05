«Открытие»: женские инвестиции набирают оборот

Более 60% инвестиционного бизнеса группы банка – представительницы слабого пола.

Большинство клиенток АО «Открытие Брокер», входящего в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - женщины в возрасте от 30 до 44 лет. Более 60% выбирают стратегию доверительного управления «Купонная». 36% женщин-клиентов пользуются Индивидуальными инвестиционными счетами и налоговыми преимуществами, которые они дают. Многие предпочитают торговать с помощью рекомендаций аналитиков – 12% подключили тариф «Ваш финансовый аналитик», 5% - «Модельный портфель», 1% используют сервис «Личный брокер».

Догоняют женщины и по объему среднего инвестиционного чека - около 3 миллионов рублей, что близко к среднему «мужскому» показателю. При этом женщины значительно реже совершают сделки на финансовых рынках через личный кабинет и мобильное приложение. В среднем в 2020 году на одну клиентку приходится 36 сделок (против 374 в среднем у мужчин) – они подходят к инвестированию рационально, не совершают поспешных действий и обдумывает каждую сделку.

Несмотря на сильный приток средств в 2020 году от женщин-клиентов, общий объем инвестиций от клиентов-мужчин выше на 42%. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы эта разница будет сокращаться.

- Состоятельные женщины реже предпочитают самостоятельную активную торговлю и чаще предпочитают приобретать готовые продукты либо работать вместе с инвестиционным консультантом. Женщины инвестируют рассудительно и часто имеют более длинный горизонт, редко поддаются панике и благодаря этому не совершают неправильных для инвестора действий, - поясняет Виктория Денисова, руководитель Открытие Private Banking.