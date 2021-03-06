С праздником, милые женщины!

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Дорогие женщины, девушки!

От мужской половины нашей большой команды горняков и металлургов поздравляю каждую из вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта!

Без вас наша жизнь была бы совсем иной - мы были бы строже, мрачнее, и наверняка скучнее. И конечно, мы вряд ли бы достигали всех этих производственных успехов без вашего профессионализма, талантов и созидательной энергии.

Эта сила порой непостижима рациональному мужскому уму. Она дана женщине от природы - вдохновлять, воодушевлять, направлять и украшать, преображать всё вокруг.

Примите слова восхищения и искреннего уважения! Пусть в вашей душе всегда цветут дивные сады, в сердце царит весна. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и любовью.

Будьте здоровы, и непременно счастливы! С Праздником!