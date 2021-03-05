В праздники белгородские автоинспекторы проведут на дорогах региона рейды

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Праздники праздниками, а за руль садимся трезвыми. Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех выходных, на дорогах Белгородской области будут работать автоинспекторы. В пресс-службе УМВД региона рассказали, в каких районах и когда пройдут рейды.

5 марта:

- с 19 до 24 часов – Борисовский район;

- с 16 до 21 часа - Корочанский район;

- с 20 до 01 часа - Прохоровский район;

- с 19 до 01 часа - Шебекинский городской округ;

- с 21 до 02 часов - Яковлевский городской округ.

6 марта:

- с 19 до 24 часов – Борисовский район;

- с 18 до 02 часов - Ивнянский район;

- с 22 до 02 часов - Ракитянский район;

- с 18 до 24 часов - Чернянский район;

- с 19 до 01 часа – Алексеевский городской округ;

- с 19 до 03 часов - Губкинский городской округ;

- с 20 до 02 часов - Грайворонский городской округ;

- с 18 до 24 часов -Новооскольский городской округ;

- с 19 до 02 часов - Старооскольский городской округ;

- с 21 до 02 часов - Яковлевский городской округ.

7 марта:

- с 17 до 22 часов - Корочанский район;

- с 20 до 02 часов – Вейделевский район;

- с 18 до 02 часов - Ровеньской район;

- с 17 до 21 часа - Чернянский район;

- с 19 до 01 часа - Алексеевский городской округ;

- с 16 до 22 часов – Грайворонский городской округ;

- с 19 до 03 часов - Губкинский городской округ;

- с 19 до 02 часов - Старооскольский городской округ;

- с 19 до 01 часа - Шебекинский городской округ;

- с 21 до 02 часов – Яковлевский городской округ.

8 марта:

- с 07 до 10 часов – Борисовский район;

- с 09 до 18 часов – Вейделевский район;

- с 17 до 21 часа - Чернянский район;

- с 16 до 22 часов - Грайворонский городской округ.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не пренебрегать своей безопасностью, а также жизнями и здоровьем других участников дорожного движения. Напомним, за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в тридцать тысяч рублей. В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело. Санкции – до двух лет лишения свободы.