В праздники белгородские автоинспекторы проведут на дорогах региона рейды

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Праздники праздниками, а за руль садимся трезвыми. Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех выходных, на дорогах Белгородской области будут работать автоинспекторы. В пресс-службе УМВД региона рассказали, в каких районах и когда пройдут рейды.
5 марта:
- с 19 до 24 часов – Борисовский район;
- с 16 до 21 часа - Корочанский район;
- с 20 до 01 часа - Прохоровский район;
- с 19 до 01 часа - Шебекинский городской округ;
- с 21 до 02 часов - Яковлевский городской округ.
6 марта:
- с 19 до 24 часов – Борисовский район;
- с 18 до 02 часов - Ивнянский район;
- с 22 до 02 часов - Ракитянский район;
- с 18 до 24 часов - Чернянский район;
- с 19 до 01 часа – Алексеевский городской округ;
- с 19 до 03 часов - Губкинский городской округ;
- с 20 до 02 часов - Грайворонский городской округ;
- с 18 до 24 часов -Новооскольский городской округ;
- с 19 до 02 часов - Старооскольский городской округ;
- с 21 до 02 часов - Яковлевский городской округ.
7 марта:
- с 17 до 22 часов - Корочанский район;
- с 20 до 02 часов – Вейделевский район;
- с 18 до 02 часов - Ровеньской район;
- с 17 до 21 часа - Чернянский район;
- с 19 до 01 часа - Алексеевский городской округ;
- с 16 до 22 часов – Грайворонский городской округ;
- с 19 до 03 часов - Губкинский городской округ;
- с 19 до 02 часов - Старооскольский городской округ;
- с 19 до 01 часа - Шебекинский городской округ;
- с 21 до 02 часов – Яковлевский городской округ.
8 марта:
- с 07 до 10 часов – Борисовский район;
- с 09 до 18 часов – Вейделевский район;
- с 17 до 21 часа - Чернянский район;
- с 16 до 22 часов - Грайворонский городской округ.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не пренебрегать своей безопасностью, а также жизнями и здоровьем других участников дорожного движения. Напомним, за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в тридцать тысяч рублей. В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело. Санкции – до двух лет лишения свободы.