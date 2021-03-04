Липецкая область получит дополнительно 283 миллиона рублей господдержки на переселение липчан из аварийного жилья

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Еще 500 жителей региона из 203 непригодных для проживания жилых помещений переедут в новые квартиры в 2021-22 году. Это станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Федеральный центр одобрил заявку Липецкой области об увеличении финансовой поддержки для переселения граждан из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.

Глава региона Игорь Артамонов считает создание условий для активного жилищного строительства, реализацию государственных жилищных программ и нацпроектов в этой сфере одними из важнейших задач для областной власти. «Это повысит качество жизни населения, –уверен Игорь Артамонов. – Мы будем и в дальнейшем целенаправленно работать и искать возможности для того, чтобы как можно больше жителей Липецкой области переселить в новые дома».

Всего в регионе в рамках нацпроекта будет расселено 114 тысяч кв.м. аварийного жилищного фонда. Для ускорения достижения этой цели в октябре 2020 года область дополнительно получила 450 млн рублей, что позволит в 2021 году переселить 793 человека из 314 аварийных жилых помещений. К концу 2022 года число счастливых обладателей новых квартир увеличится почти до 1300 человек. Этапы программы будут реализовываться на территории шести городов: Липецка, Ельца, Лебедяни, Усмани, Грязей, Данкова и сельского поселения Елецкого района.

В ближайшие пять лет в Липецкой области из аварийного жилья переедут более 6,9 тысячи жителей из 251 аварийного дома.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.