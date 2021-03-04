Игорь Артамонов отменил повышение тарифов на социальное обслуживание в регионе

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Такое решение принял глава региона Игорь Артамонов. «Социальное обслуживание на дому получают те, кто больше всего нуждается в помощи, особенно в условиях пандемии. Поэтому поднимать стоимость обслуживания не будем», – подчеркнул руководитель Липецкой области.

Ранее планировалось повышение тарифов на надомное социальное обслуживание с 1 апреля. Стоимость минимального набора социальных услуг должна была вырасти с 360 до 1200 рублей. Этот минимум включает доставку на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, уборку помещений и приобретение медикаментов по рецептам врачей.

При этом даже после увеличения стоимости тарифы в регионе остались бы ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Те же самые услуги обходятся, например, жителям Тамбовской области в 1500 рублей, Курской – в 1841 рубль, Белгородской – в 2200 рублей. В среднем по ЦФО – 1564 рубля.

Бесплатно социальное обслуживание на дому, исключая дополнительные социальные услуги, получают одиноко проживающие участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние дети и граждане, чей доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения. Для 2021 года это 14 917,5 рубля. Из 15 тысяч жителей Липецкой области, находящихся на надомном социальном обслуживании, более трёх с половиной тысяч в данный момент получают обслуживание бесплатно.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.