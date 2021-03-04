Жители Белгородской области смогут записаться на прием к главе региона круглосуточно

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

Жители Белгородской области смогут обратиться к главе региона в круглосуточном режиме. Как сообщил врио губернатора на своей странице в Instagram, с сегодняшнего дня на базе многофункционального центра (МФЦ) открыли call-центр по приему звонков.

- Приниматься звонки теперь будут круглосуточно. В выходные и ночное время будет работать автоответчик. Это позволит не оставить без внимания ни одно обращение, - заявил Гладков.

В пресс-службе правительстве области добавили, что систему работы call-центра уже протестировали. Среднее время дозвона составило девять секунд. Ни один звонок не остался без ответа. Каждому обратившемуся перезвонили и выяснили суть обращения.

Также глава области рассказал, что на следующей неделе проведет прием граждан по личным вопросам в Белгороде. На встречу записались уже более 250 человек. Из-за большого количества обращений, Вячеслав Гладков решил встречаться с жителями областного центра не раз в месяц, а еженедельно. Плюс сохранятся выездные приемы в районах.

Кроме того, рассказать о своей проблеме белгородцы могут в социальных сетях, в том числе на страницах врио губернатора в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Напомним, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на прием. Он раскритиковал работу чиновников, которые занимаются обращениями граждан, во время еженедельного рабочего совещания 1 марта.

На следующий день после заседания корреспонденты «КП» тоже попытались попасть на прием к врио губернатора. Что из этого вышло - читайте в материале.