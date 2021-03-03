Металлоинвест – участник Форума благотворителей и меценатов России

Развитие и формирование НКО в регионах остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Металлоинвеста.

В форуме, организованном ForbesCongress, приняли участие союзы волонтеров, руководители НКО и благотворительных фондов, таких как «Искусство, наука и спорт», «Линия жизни», «Нужна помощь», «Друзья», представители крупных компаний, включая Северсталь и Норникель.

Развитие и формирование НКО в регионах остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Металлоинвеста. Активное участие местных сообществ является гарантом создания комфортной городской среды, которая необходима для привлечения молодых специалистов на его предприятия.

Благодаря поддержке Компании за несколько лет группы активистов и местные НКО приобрели необходимые навыки и выросли до уровня государственно-частного партнёрства: ряд проектов включены в программы СЭП – на их реализацию планируется выделить более 30 миллионов рублей.

В партнерстве с Металлоинвестом Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» развивает проект «НКО-СОКРАТ» (НКО для Социального и Культурного Развития Территорий). Цель программы, реализуемой совместно с Агентством социальной информации при поддержке правительств регионов - увеличение вклада НКО в социальное и культурное развитие территорий.

На прошедшем форуме был затронут широкий круг вопросов - включая трансформацию инфраструктуры благотворительности, качество взаимодействия местных сообществ, бизнеса и власти, необходимость изменений для более эффективной работы на пользу общества.

Обсуждая итоги 2020 года, спикеры отметили, что реализация многих проектов потребовала создания большого количества новых партнёрств между властью, бизнесом и НКО. А серьёзным препятствием на пути более динамичного развития благотворительности, как направления, остаётся отсутствие единой информационной базы: это не позволяет чётко представить общую структуру, оценить объёмы оказываемой поддержки, систематизировать результаты.

Важным направлением деятельности Компании в прошлом году была поддержка региональной медицины.

- Ключевой задачей в условиях пандемии для нас стало обеспечение безопасности сотрудников и непрерывности производства. Поэтому фокусом нашей деятельности в прошлом году была поддержка региональной медицины, которая столкнулась с беспрецедентными вызовами, – рассказала Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста. – По инициативе основателя компании Алишера Бурхановича Усманова были не только выделены средства в размере 2 миллиардов рублей, но и с помощью корпоративных служб обеспечен весь процесс закупки оборудования и медикаментов. Компания также организовала обучающие вебинары по диагностике и лечению COVID-19 для врачей городов присутствия с участием ведущих специалистов федеральных медицинских центров.

Юлия Мазанова отметила, что в самый критический момент точкой опоры для тех, кто нуждался в помощи, стали волонтёры Металлоинвеста. Благодаря их работе и самоотверженности без внимания и заботы не остались самые уязвимые слои населения, было реализовано более 2 тысяч заявок на оказание помощи.