«На март уже все расписано»: как корреспонденты «КП» пытались попасть на прием к белгородскому губернатору

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на прием. Он раскритиковал работу чиновников, которые занимаются обращениями граждан, во время еженедельного рабочего совещания 1 марта.

«НИКТО ТРУБКУ НЕ БЕРЕТ»

- Три месяца не могу добиться, чтобы у нас была качественная запись по личным вопросам. Если вы обратили внимание, сейчас набирал - никто трубку не берет. Не верю, что пока мы с вами тут сидим, шквал звонков от населения. Я не понимаю, что происходит: либо саботаж, либо некомпетентность сотрудников, - обратился к коллегам Гладков.

Глава региона заявил, что уже устал получать жалобы от людей, которые не могут попасть на прием с личным вопросом.

- Вещь недопустимая. Все должно происходить автоматически, человек не должен об этом думать. А у нас прямо квест белгородский.

Две недели - такой срок Вячеслав Гладков дал подчиненным для устранения всех неполадок. К 15 марта система работы с обращениями должна заработать нормально.

- Сейчас проводится проверка для установления и устранения в дальнейшем причин, из-за которых могла возникнуть подобная ситуация. Основная цель - не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области, - официально прокомментировал Вячеслав Гладков.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Ткачев пояснил, что сейчас выясняют причину сбоя в записи белгородцев к губернатору по личным вопросам. По ее итогам станет известно, почему возникли такая волокита.

БЕЗ ПИСЬМА ВСЕ-ТАКИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Корреспондент «Комсомольской правды» на следующий день после совещания попробовала сама записаться на прием к врио губернатора по телефону, указанному на сайте облправительства. Трубку подняли быстро. Специалист по информационно-консультационной помощи пояснила, что прежде нужно направить официальное обращение на имя главы региона в письменном виде. Сделать это можно тремя способами: почтой, через интернет-приемную на официальном сайте Белгородской области или опустить письмо в специальный ящик для обращений граждан в бюро пропусков здания регионального правительства.

После того как обращение отправлено, можно позвонить по телефону +7 (4722) 32-42-32 в отдел писем и уточнить, прошло ли оно регистрацию и на какой стадии находится.

А на личный прием к губернатору по этому обращению необходимо дополнительно записаться по телефону +7 (4722) 32-09-91.

- У нас отдел организует личный прием. Мы можем записать ваш вопрос и ваши данные. Рассматриваются обращения в течение 30 дней. После этого мы перезвоним и скажем дату, на которую назначена встреча, - пояснили в правительстве Белгородской области.

«ПРИХОДИТЕ В АПРЕЛЕ»

Правда, специалист уточнила, что на март уже все даты «расписаны», поэтому могут внести в план только на апрель. Так что, если записываться на прием сейчас, то встречи с главой региона придется ждать больше месяца.

По ее словам, все обращения, адресованные врио губернатора Вячеславу Гладкову, после регистрации отправляют на его электронную почту либо передают в приемную.

- Он пишет резолюцию, кто будет рассматривать: сам лично или его заместители. Губернатор же не может все рассматривать! Он по компетенции отправляет, а мы вам присылаем уведомление, от кого ждать ответ.

У правительства Белгородской области и лично у врио губернатора также есть другие источники связи с гражданами - официальные странички в соцсетях. Чтобы обратиться к главе региона «ВКонтакте», нужно отправить заявку на добавление в друзья, и только потом можно будет задать свой вопрос. Мы отправили такую заявку - ждем одобрения. А тем временем задали вопрос на официальной странице облправительства. Но в тот же день администраторы ответ не прислали.

При желании можно также оставить комментарий под публикацией Вячеслава Гладкова в Instagram. Свои посты он выкладывает регулярно. И у него там более 76 тысяч подписчиков.

Как рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области, всего за 2020 год им поступило 13576 обращений от граждан. Лично к Вячеславу Гладкову было адресовано 1163.

- Люди обращаются к губернатору по разным вопросам. Это и сфера ЖКХ, и здравоохранение, и образование. Кому-то нужно квартиру получить, кому-то дорогу отремонтировать, у кого-то забор завалился, кто-то просит помочь с поступлением в вуз ребенка или с его лечением. Вопросов каждый год много поступает, - пояснил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Сергей Лукинов.