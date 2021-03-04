В Воронежской областной Думе озвучили строки финансирования скорректированного бюджета

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Дополнительные средства будут направлены на расселение граждан из аварийного жилья, внедрение новой единовременной выплаты многодетным семьям, закупку современного общественного автотранспорта и автомобилей скорой помощи, оснащение и ремонт объектов здравоохранения и другие задачи в рамках дальнейшего развития региона, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Корректировка параметров регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоялась в ходе первого заседания весенней сессии в этот четверг.

В результате изменений доходы областного бюджета были увеличены на 487 млн рублей и составят 132 млрд рублей. Расходы бюджета увеличены на 8,1 млрд рублей и составят почти 143,1 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета вырос на 7,6 млрд рублей и составит более 11 млрд рублей.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, дефицит традиционно является техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования. В том числе за счет остатков средств, перешедших с прошлого года.

Что касается доходной части, то увеличение здесь произошло, в том числе, на 105 млн рублей за счет уточнения поступления доходов от акцизов на алкогольную продукцию. Кроме того, транспортный налог увеличивается в 2021 году более чем на 247 млн рублей, исходя из фактического поступления налога в прошлом году.

Также доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме более 135 млн рублей. Из этих средств дополнительные субсидии на сумму 69,5 млн рублей поступили на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, и еще 30,5 млн рублей составила господдержка предприятий хлебопекарной промышленности. Кроме того, регион получил 20 млн рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и дополнительно почти 105 млн – на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Межбюджетные трансферты на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составили 73,7 млн рублей.

Кроме того, увеличены безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов более чем на 729 млн рублей.

– Поступление этих средств позволит досрочно – к концу следующего года – завершить в регионе расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.