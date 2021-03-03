В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Воронеже будет благоустроено почти 60 дворовых территорий

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Одной из основных тем совещания, которое прошло 3 марта, стала реализация в областном центре национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году на комплексный ремонт дорог со сплошной заменой покрытия в Воронеже будет направлено более 650 млн рублей. При этом основной акцент будет сделан на обновление второстепенных улиц, а также частного сектора, в том числе и там, где никогда не было твердого покрытия. Всего в текущем году по нацпроекту планируется полностью обновить 35 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью около 39 километров. Кроме того, на ремонт, строительство и адаптацию для маломобильных категорий граждан сети тротуаров в 2021 году запланировано почти 165 млн рублей.

Участники встречи обсудили вопросы финансирования реконструкции Остужевской развязки за счет средств регионального дорожного фонда. К работам могут приступить уже в этом году.

Также речь шла о благоустройстве Воронежа в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2021 году в его рамках будет благоустроено почти 60 дворовых территорий. Необходимые процедуры по торгам уже проведены, исполнители определены. К работам подрядчики приступят в рамках согласованных графиков.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что мероприятия в рамках национальных проектов должны находиться под жестким многоуровневым контролем на всех этапах их реализации.

Также был поднят вопрос о ходе реформирования системы городских пассажирских перевозок. Было отмечено, что благодаря закупкам по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребность в автобусах большого класса на воронежских маршрутах будет закрыта на 90 процентов. В целом за период 2019-2020 годов все перевозчики приобрели порядка 300 единиц общественного транспорта.

По словам Владимира Нетёсова, в рамках корректировки бюджета региона на 2021 год, которая состоится на первом весеннем заседании регионального парламента, будет одобрено выделение 457,5 млн рублей на закупку автобусов для пассажирских перевозок в городском округе город Воронеж и муниципальных образованиях региона.

Также председатель Воронежской областной Думы и глава Воронежа оценили перспективы развития туристической инфраструктуры города. Было отмечено, что в настоящее время на федеральном уровне ведется разработка нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», основные параметры которого будут подготовлены к лету 2021 года. Включиться в него регионы смогут только на конкурсной основе. Воронежская область готовит необходимый пакет документов для участия в этом нацпроекте. В этой связи актуальным становится ускорение реализации уже анонсированных проектов, в том числе реновации Петровской набережной, которая позволит значительно повысить привлекательность Воронежа для туристов из других регионов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что на ближайшем заседании региональный парламент планирует принять изменения в закон «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Ими будут установлены налоговые льготы для организаций, реализующих инвестпроекты по созданию объектов в сфере санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг.

Обсуждение коснулось и строительства социальных объектов в городе. В этом году запланировано построить три детских сада (на ул. Артамонова, в микрорайонах Шилово и Репное), а также начнется возведение двух школ – на 2680 мест в социальном узле на улице Ломоносова и на 1500 мест по улице Остужева. Кроме того, в городском бюджете зарезервированы средства на софинансирование и других возможных объектов социальной инфраструктуры совместно с федеральным и региональным бюджетом.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы