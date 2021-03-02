ВТБ Лизинг профинансировал автокран ZOOMLION для строительства дорог в Белгороде

Автокран будет использоваться при ремонте участков автомобильных дорог. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ВТБ Лизинг, входящий в состав группы Банк ВТБ (ПАО), передал в лизинг автокран ZOOMLION ZTC800V552 дорожно-строительному предприятию «Автомост» в Белгороде. Экономия для лизингополучателя составила около 3,5 миллиона рублей за счёт скидки от лизинговой компании и поставщика. Также в рамках договора клиенту предоставлены дополнительные выгоды: запчасти для первого техосмотра и увеличенная в три раза гарантия на технику.

Основные направления деятельности компании - строительство, ремонт, реконструкция и содержание искусственных сооружений автомобильных дорог. В ее парке - около 100 единиц спецтехники и автотранспорта, в том числе краны-манипуляторы на базе КАМАЗ и МАЗ, а также машины марок Mercedes, Audi, Toyota и Volkswagen, профинансированные АО «ВТБ Лизинг». Новый автокран будет использоваться при ремонте участков автомобильных дорог межмуниципального значения в Белгороде, Курске, Липецке и прилегающих областях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.

Автокран ZOOMLION относится к новейшему поколению китайской техники, его отличает высокая производительность и отличные эксплуатационные показатели. Максимальная грузоподъемность ZOOMLION ZTC800V552 составляет 80 тонн, максимальная скорость передвижения – 85 км/ч при расходе топлива 45 литров на 100 километров. Высота подъема при полностью выдвинутой стреле – 47,7 метров, время подъема стрелы 55 секунд.