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Общество

Топивший по выделенке в Белгороде водитель объяснил произошедшее провокацией на гонку

Сотрудники ГИБДД выписали лихачу сразу пять протоколов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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