Топивший по выделенке в Белгороде водитель объяснил произошедшее провокацией на гонку

На днях в белгородских пабликах появилось видео под названием «Гонки по выделенке на Щорса». На записи видно, как водитель топит по полосе для маршруток, игнорируя красный сигнал на светофорах. Хотя съемка велась из салона, сотрудникам ГИБДД удалось вычислить правонарушителя. По требованию правоохранителей 24-летний белгородец сам явился для разбирательства в полицию.Полицейские установили, что молодой человек управлял автомобилем «Мерседес Бенц Е 200». С его слов, запись была сделана около полуночи 14 февраля. Заезд в День влюбленных парень объяснил так: «Ехал по Щорса, начали провоцировать на гонку. Сначала – в отказ. Потом включил камеру и дал отпор, чтобы доказать провокатору, что он не прав».Парень говорит, что теперь сожалеет и больше так не будет. Тем не менее, как отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в поле зрения автоинспекторов этот водитель попадает уже не в первый раз. В 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за так называемую «тонировку» и один раз за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В январе 2021 года – за проезд на запрещающий сигнал светофора. На этот раз в отношении водителя составили пять административных материалов. За езду по выделенной полосе он получил штраф в 750 рублей. Еще четыре материала составлено за повторное нарушение, связанное с проездом на красный. Вот их судьбу уже решит суд. Водитель рискует на полгода стать пешеходом.