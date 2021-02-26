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Цифровые технологии активно применяют в сельском хозяйстве Липецкой области

Вопросы внедрения цифровых технологий в АПК обсудили в управлении сельского хозяйства региона
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