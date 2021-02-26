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Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя

Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов
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Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые.

Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые.

«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату (от 50 рублей в месяц).

Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые. Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские (на разные возрастные категории), познавательные, спортивные, музыкальные, для женской и мужской аудиторий, для любителей российского и мирового кино.

Новым пользователям при подключении на сайте тарифа предоставляется бесплатный доступ на 30 дней. Также в рамках акции «Максимальный доступ» новым клиентам по 31 мая 2021 года будут открыты все