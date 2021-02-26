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Экономика

«Открытие»: сумма поддержки клиентов в пандемию превысила 162 миллиарда

Совокупный кредитный портфель банка за 2020 год увеличился до 1,627 триллиона рублей против 1,362 триллиона годом ранее
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Число активных розничных клиентов банка достигло 3,1 миллиона.

Число активных розничных клиентов банка достигло 3,1 миллиона.

В 2020 году розничное кредитование банка «Открытие» росло в 3,5 раза быстрее рынка, а годовая прибыль приблизилась к 85 миллиардам рублей. А чистая прибыль по МСФО с учетом внутригрупповых операций, по предварительной оценке составила 84,9 миллиарда. Накануне об этом на пресс-конференции в Москве сообщил президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов.

Объем выдачи кредитов в рознице в 2020 году увеличился на 19% и достиг 281 миллиарда рублей. Банк занял второе место по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов, а по объему выдачи ипотеки - пятое место в банковской системе.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам года вырос на 20% и достиг 152 миллиарда рублей, а рост активной клиентской базы за два года составил 58%. Корпоративный кредитный портфель в 2020 году увеличился на 13% и впервые в истории банка превысил 1 триллион рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и достиг 1,192 триллиона.

Примечательно, что «Открытие» первым на рынке предложил программу поддержки клиентов малого и среднего бизнеса. Всего же за время пандемии в 2020 году в качестве мер поддержки банк выдал более 14 тысяч розничных кредитов на 42,9 миллиарда рублей, около 3,4 тысячи кредитов компаниям МСБ на 34,7 миллиарда, профинансировал более 100 проектов в корпоративном и инвестиционном бизнесе на 85 миллиардов.

БИЗНЕС-ПРЕСС