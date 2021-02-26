Что стала жертвой обмана, 42-летняя жительница Валуйского городского округа поняла только через десять дней и 20 февраля пришла в полицию. Женщина рассказала правоохранителям, что собственноручно перевела мошенникам больше 1000 000 рублей.Валуйчанке сообщили по телефону, что на нее пытаются оформить кредиты и сообщили о необходимости провести «зеркальные операции». Для этого она должна была взять в банках займы на аналогичные суммы и перечислить деньги на специальный счет. По словам женщины, её подкупило то, что злоумышленники не только сотрудниками банка, но и полиции. При этом для имитации звонка из УМВД, они использовали подмену номера. Кроме того, в мессенджерах ей высылали поддельные документы, якобы заверенные банковскими печатями. Даже после того, как взятые в кредит деньги ушли, аферисты продолжали названивать женщине и уточнять, ничего ли ей не вернулось на счет.«Вам не дают опомниться, чтобы вы не успели ни с кем поговорить. У них очень грамотно построена речь. Идёт сильнейшее психологическое воздействие», - рассказала женщина.Заподозрив обман, она позвонила на «горячие линии банков», а потом пришла в полицию.В райотделе возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские принимают меры к тому, чтобы вывести злоумышленников на чистую воду.Сотрудники УМВД предупреждают, что мошенники могут подменить любой номер и представиться сотрудниками какого угодно учреждения или силовой структуры. При поступлении подозрительных звонков, прервите разговор. Для уточнения информации, обращайтесь в учреждение лично.Тем временем в МВД России сообщили, что по данным Центробанка в прошлом году с банковских карт и счетов россиян аферисты украли больше 9 миллиардов рублей. Правоохранители призывают не терять бдительности и не переводить деньги незнакомцам.