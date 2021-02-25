Московский таксист заложил в Белгороде часы и кольцо в ломбард, а деньги отдал обманувшему его пассажиру

Предприимчивому пассажиру светит до пяти лет лишения свободы.

На днях во второй отдел полиции в Белгороде обратился 58-летний таксист из Москвы. Мужчина рассказал, что попал в нелепую ситуацию, лишившись в результате денег и личных вещей.

По предварительным данным, мужчина привез в город из столицы двух пассажиров. Те не только не заплатили за поездку, один из них еще и обобрал водителя. Злоумышленник рассказал таксисту душещипательную историю о том, что его приятель якобы попал в неприятную ситуацию и его надо срочно выручать, а для этого нужны деньги.

Водитель, несмотря на то, что у него не было наличных, не отказал в помощи. Он пошел в ближайший ломбард, заложил там наручные часы и золотое кольцо, а вырученные 47 тысяч рублей отдал незнакомцу. Пассажиру этого оказалось недостаточно. Он попросил таксиста одолжить ему еще и мобильник, якобы чтобы перечислить деньги за дорогу и проконтролировать их поступление. Взяв телефон и прихватив норковую шапку водителя, злоумышленник и его попутчик удалились в неизвестном направлении.

Полицейские сработали оперативно и задержали подозреваемого в мошенничестве по горячим следам. Им оказался 37-летний житель Ростовской области. Предприимчивому пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи городского УМВД возбудили уголовное дело.

Вместе с фигурантом взяли и его попутчика. Выяснилось, что он вообще находится в федеральном розыске за наркотики. Мужчина задержан. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.