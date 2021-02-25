Оперативники раскрыли кражу денег из салона сотовой связи под Белгородом

Один из задержанных назвал ситуацию, в которую они попали с товарищем, нелепой, а свой поступок глупым.

Незапертая дверь, ключ от сейфа – удачно зашли, думали двое парней, когда забирали выручку из салона сотовой связи. Но их радость была недолгой. Вскоре оба приятеля оказались в наручниках. Один из задержанных назвал ситуацию, в которую они попали с товарищем, нелепой, а свой поступок глупым.

По предварительным данным, на днях двое мужчин - 36-летний и 29-летний ранее судимые жители Яковлевского городского округа, ехали из Строителя в Белгород. По пути они остановились у придорожного магазина в поселке Северный, чтобы пополнить счет телефона. Однако оказалось, что терминал не работает. Приятели решили заглянуть в салон сотовой связи. В это время он уже не работал, но дверь почему-то оказалась незапертой. Молодые люди не растерялись и вошли внутрь. Осмотревшись, они нашли в кассе ключ от сейфа, открыли его и забрали 55 600 рублей. После чего скрылись на своем автомобиле.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оперативники задержали злоумышленников по месту жительства – в Строителе. Парни уже возместили владельцу салона сотовой связи ущерб. Уголовно дело возбуждено по статье кража, совершенная группой лиц и с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Санкции – до пяти лет лишения свободы.