Белгородцы вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

В награждении приняли участии представители Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» вошли в число лауреатов XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020». Начальник Борисовского района электрических сетей Роман Шабров удостоен почетного звания «Профессиональный инженер России». Инженер 2 категории Белгородских электрических сетей Елизавета Облогина вышла в финал по версии «Инженерное искусство молодых».

Также жюри конкурса выдвинуло Елизавету Облогину на соискание Премии Посла Китая, учрежденной в 2020 году в рамках проведения перекрестного года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества и внесенной в перечень основных мероприятий Минобрнауки России.

Роман Шабров возглавляет Борисовский РЭС.

Роман Шабров возглавляет Борисовский РЭС, выбранный пилотной площадкой для внедрения передовых инновационных технологий в области автоматизации и повышения наблюдаемости распределительных сетей. Координировал работу по оснащению районных ЛЭП «умными» коммутационными аппаратами, установке на трансформаторных подстанциях интеллектуальных систем энергомониторинга, участвовал в проектировании и строительстве автоматизированных межрайонных линий связи 10 кВ, многое сделал для развития систем наружного освещения и повышения качества жизни населения района.

Елизавета Облогина трудится в Белгородэнерго с 2018 года.

Елизавета Облогина трудится в Белгородэнерго с 2018 года. В ее зоне ответственности разработка и контроль мероприятий по балансированию трансформаторных подстанций, обеспечению наблюдаемости сетевых объектов, автоматизации учета электроэнергии, актуализация базы данных интеллектуальных электросчетчиков, их опрос и устранение ошибок в работе. В прошлом году она принимала участие в реализации первого этапа проекта «Умный квартал».

- Инженеры Белгородэнерго неоднократно принимали участие в конкурсе и становились его победителями, демонстрируя высокий уровень профессиональных компетенций, – отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Это элита электросетевого комплекса области, задействованная в прорывных проектах, внедрении нового оборудования и технологий, освоении инновационных систем. Благодаря этим людям филиал динамично развивается, а в коллективе формируется институт наставничества, подрастает молодая смена квалифицированных специалистов, способных решать самые сложные и амбициозные задачи.