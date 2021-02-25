В Воронежской области почти полторы тысяч человек приняли участие в возложениях акции «Защитим память героев»

фото предоставлено Воронежской Облдумой

Всероссийская акция «Защитим память героев», инициированная «Единой Россией» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства», стала одной из самых массовых в регионе.

23 февраля мероприятия в ее рамках прошли во всех муниципальных районах области. Более 1500 жителей региона посетили порядка 200 мемориалов и братских могил, расположенных в нашей области. Депутаты Воронежской областной и городской Дум, общественники, представители волонтерских и ветеранских движений, школьники посетили мемориалы, чтобы почтить память героев.

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В Воронеже красные гвоздики — символ патриотической акции — по традиции возложили к вечному огню у мемориала «Памятник Славы», к Стеле на Площади Победы, к памятнику генералу Черняховскому.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов отметил, что жители региона активно поддержали всероссийскую акцию «Защитим память героев».

– 23 февраля — это всенародный праздник — олицетворение неразрывной связи поколений, славы и величия российских Вооруженных Сил, символ мужества и героизма. В наше мирное время готовность защищать территориальную целостность и суверенитет государства мы видим не только в воинской службе, но и в патриотизме, любви к родной земле и своему народу. Всероссийская акция «Защитим память героев», дает каждому человеку еще одну возможность почувствовать сопричастность к хорошему и нужному делу, выразить свою признательность защитникам Родины, — отметил Владимир Нетёсов.

Отметим, что всего в акции приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах страны. Так, в Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

– Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов, – сказал Президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

– Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму, — отметил он.

Фото предоставлено Воронежской Облдумой

Активисты движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Добровольцы также передали ветеранам более 10 000 «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира. Помимо личных поздравлений «Волонтеры Победы» помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это лично.