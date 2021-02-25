Доходы работников Металлоинвеста вырастут

За последние три года рост среднемесячной зарплаты в Компании, в зависимости от предприятия, составил 32-35%.

Размер повышения доходов составит 5%, на что будет выделено около 1,9 миллиарда рублей с учетом отчислений на социальное страхование. Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4%, а оставшийся 1% фонда - на повышение размера действующих выплат.

С 1 марта будет увеличена заработная плата работников, не включенных в систему управления эффективностью, с 1 апреля – работников, включенных в эту систему.

- На предприятиях Металлоинвеста работают лучшие профессионалы в отрасли и наша цель - быть лидерами по уровню доходов сотрудников, - отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - Мы продолжаем системную работу по повышению благополучия наших работников. По итогам первого полугодия будет принято решение о дополнительном увеличении фонда оплаты труда в этом году.

В 2020 году размер дохода сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. С учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения ФОТ суммарное повышение дохода составило около 12% по итогам 2020 года.

В Металлоинвесте один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2020 году расходы на внутренние социальные программы составили около 3,3 миллиарда рублей.

В период пандемии коронавируса Компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников. Металлоинвест направил на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 около 1 млрд рублей. Компания также направила около 2 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений регионов присутствия.

Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали - выстраивает взаимодействие с сотрудниками на принципах партнерства. С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.