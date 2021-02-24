Минстрой высоко оценил благоустройство липецких общественных пространств

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Минстрой России отметил Липецкую область в числе лидеров по исполнению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь своё мнение высказывают жители региона. Липчане выбирают лучшие общественные пространства региона.

Голосование проходит на официальных страницах администрации Липецкой области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Жителям региона предлагается выбрать из шести наиболее ярких объектов, благоустроенных в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Также можно предложить свой вариант в комментариях.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Для нас очень важно мнение населения. По просьбам жителей преображаются старые общественные пространства и создаются новые. Надеюсь, люди будут бережно относиться к тем объектам, которые для них создаются».

К сведению, регион заметно опережает среднероссийские темпы по созданию комфортной городской среды. В 2019-2020 годах более 250 общественных пространств и 130 дворов благоустроено в городах и районах региона. Наиболее крупные из объектов – обновлённые парки Победы в Липецке и Данкове, центральный городской пляж в Грязях, а в Ельце сразу три общественных пространства: старинный Петровский парк, парк 40-летия Октября и скверы имени Бунина и имени Соломенцева.

В 2021 году запланировано благоустройство 109 общественных пространств. Из них 3 – в рамках второго этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

А уже в апреле жители 8 городов региона будут самостоятельно выбирать общественные территории для создания комфортной городской среды в 2022 году на общероссийской платформе для онлайн-голосования.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.