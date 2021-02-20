РЦК был создан в октябре 2018 года по методологии Федерального центра компетенций (ФЦК). Цель деятельности РЦК – повышение производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта, реализующих проекты под управлением РЦК. Одна из главных задач, стоящих перед экспертами – передать методологию ведения проектов по повышению производительности труда и обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.Чтобы повысить качество реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта, выявить лучшие практики организации РЦК, а также проверить результаты работы на соответствие целям и методологии, ФЦК проводит сертификацию РЦК.Для сертификации в феврале Белгород посетила начальник отдела разработки программ обучения ФЦК Татьяна Морозова. Первый этап сертификации – оценка работы тренеров, качества проведения тренингов по основным инструментам бережливого производства.Сегодня в составе РЦК работают 6 экспертов, из них 2 сертифицированных тренера по таким тренингам как: «Основы бережливого производства», «5С на производстве», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «Производственный анализ», «Стандартизированная работа», «Быстрая переналадка (SMED), «Анализ эффективности оборудования (OEE)». Еще один тренер по направлению «Декомпозиция цели» и «Эффективный инфоцентр». Четыре эксперта сертифицированы на проведение обучения на учебной производственной площадке «Фабрика процессов».25 и 26 февраля пройдет заключительная стадия, где экспертная комиссия, состоящая из представителей ФЦК, Минэкономразвития РФ и представителей РЦК других субъектов посетят предприятия нашего региона, на которых реализуются проекты по повышению производительности труда под управлением РЦК и дадут заключительную оценку.За время реализации Национального проекта «Производительность труда» в Белгородской области к участию в нем присоединились уже 74 предприятий из базовых несырьевых отраслей экономики региона – обрабатывающее и пищевое производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство и строительство. Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать на сайте производительность.рф.На правах рекламы.