В России создадут гигантский экскаватор нового типа

Партнеры подчеркивают: при проектировании машины будут применены принципиального новые, уникальные конструктивные решения.

Документ о совместной работе над машиной, предназначенной для экскавации руды, подписали генеральные директора УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

Стороны совместно разработают техническое задание на создание экскаватора, который в дальнейшем будет проходить опытно-промышленную эксплуатацию на производственных площадках Металлоинвеста: в карьере Лебединского ГОКа или Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

- Мы дали старт проекту, который должен стать прорывом для российского машиностроения и горнорудной отрасли, – отметил Назим Эфендиев. – Сегодня самые крупные экскаваторы, работающие на наших ГОКах, с объемом ковша 25 кубических метров – иностранного производства. Увеличение объемов погрузки горной массы позволит сделать горнорудное производство более эффективным, и мы уверены, что отечественные машиностроители обеспечат нас передовой техникой.

Карьер Лебединского ГОКа станет одной из площадок для опытно-промышленной эксплуатации новой машины.

ЭКГ-30Р с ковшом в 30 кубических метров создается специально для горнорудной отрасли. Работа экскаватора в условиях карьера характеризуется повышенными динамическими нагрузками - при проектировании машины будут применены принципиального новые, уникальные конструктивные решения, направленные на повышение надежности экскаватора, обеспечение его стабильной работы. Все основные узлы экскаватора пройдут испытания еще на этапе моделирования – с применением технологии цифрового двойника.

- Разрабатываемая модель на сегодняшний день не имеет российских аналогов, – заявил Ян Центер. – Огромную роль в успешной реализации проекта играет профессионализм и опыт специалистов Металлоинвеста, а также тесное партнерское взаимодействие между нашими компаниями.

Предполагается, что испытания головного образца ЭКГ-30Р начнутся уже в 1 квартале 2022 года.