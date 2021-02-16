В числе стратегических приоритетов ведущего производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке - рост маржинальности продаж, повышение операционной и управленческой эффективности, устойчивое развитие. Компания в качестве базовых принципов вкладывает в Стратегию такие понятия, как Качество, Экология, Партнёрство и Развитие.- У нас есть чёткое понимание происходящих в мире процессов, наших сильных сторон и направлений развития, – подчеркнул генеральный директор Компании Назим Эфендиев на презентации Стратегии для сотрудников. – Миссия Металлоинвеста – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. Мы видим нашу компанию мировым лидером в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции, создающим ответственную металлургию будущего на основе открытого партнёрства. Продукция Металлоинвеста лежит в основе движения металлургической отрасли в сторону внедрения «зеленых» технологий и снижения углеродного следа.Реализация Стратегии планируется в два этапа. До 2026 года - оптимизация товарного баланса, имеющая целью повышение маржинальности и обеспечение устойчивого сбыта на высокодоходных рынках. До 2032 года - глобальное лидерство с целью укрепления ведущих позиций в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции с использованием «зелёных» технологий.Ключевым производственным приоритетом Металлоинвеста являются безопасные и комфортные условия труда. 2021 год объявлен годом Производственной безопасности.- Мы стратегически видим себя как самую безопасную компанию в горно-металлургическом сегменте. Для достижения этой цели необходимо менять подход к безопасности, менять наше собственное отношение. Каждый сотрудник должен осознавать ответственность за себя, за жизнь и здоровье своих коллег, - отметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов.Реализуется и масштабная программа по ремонту непроизводственных помещений. Продолжится трансформация бизнес-процессов на основе цифровых технологий, будут внедряться новые подходы к оценке компетенций, подготовке кадрового резерва, новых методик обучения, развитию управленческих навыков.Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Андрей Белышев подчеркнул, что реализация намеченных планов возможна только при наличии соответствующих знаний и умений, желания развиваться в профессиональном плане.Нацеленность на результат, готовность к изменениям, уважение и партнёрство, забота о человеке и окружающей среде – основные ценности Компании. Связующим элементом выступает открытый диалог. Безусловным приоритетом остаются интересы сотрудников Компании и жителей городов и регионов присутствия.- Нам важен открытый обмен мнениями, обратная связь. Это является частью большой работы по созданию команды единомышленников, частью корпоративной культуры Компании – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвест Юлия Мазанова.Обращаясь к работникам предприятий Металлоинвеста, Назим Эфендиев объявил о новом повышении заработной платы, запланированном на 2021 год.- Мы хотим сделать это в два этапа, первый из которых произойдет уже с 1 марта, – отметил генеральный директор. – Перспективная задача, которую ставят акционеры, – повышение заработной платы до уровня лучших стандартов в горно-металлургической отрасли.