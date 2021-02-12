Житель Белгорода рассказал, как мошенники убедили его взять кредит и перечислить им полтора миллиона

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мошенники под видом банковских работников продолжают похищать деньги у белгородцев. На сегодняшний день это, пожалуй, самый распространенный способ обмана. Чтобы привлечь внимание жителей региона к проблеме, УМВД области запустило в соцсетях цикл видеороликов, где сами люди делятся печальным опытом общения со злоумышленниками. 39-летний житель Белгорода – один из тех, кто не побоялся рассказать свою историю.

- 9 февраля мне позвонил мужчина, представился сотрудником банка, сообщил, что произошла утечка информации и на меня повесили кредит, - вспоминает белгородец.

Аферист поинтересовался, в каких банках у мужчины есть карты, а потом переключил на некую Лебедеву. Та объяснила, что для отмены операции, необходимо взять встречные кредиты, снять деньги и перевести по продиктованным ею номерам. Так как в банк было идти поздно, то мужчине сообщили, что с ним утром свяжутся и расскажут, что делать дальше. Следующий «специалист» позвонил ровно в девять и направил белгородца за деньгами в банк. В итоге мужчина взял два кредита на 1 миллион рублей, а также перечислил аферистам свои собственные сбережения – 500 тысяч рублей. Звонившие предупредили его, что общение с ними надо сохранить в тайне.

- Даже сотрудники банка ничего не заподозрили и легко мне отдали деньги, - говорит мужчина.

Утром 11 февраля он зашел в магазин и обнаружил, что его карта почему-то заблокирована.

- Я позвонил по сохранившемуся в телефоне номеру. Первый раз мне не ответили. Второй раз взял трубку какой-то мужик и сказал: «Тебя надули, мы твои деньги уже тратим», - рассказал житель Белгорода.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители принимают меры, чтобы установить злоумышленников. Чтобы не оказаться в такой ситуации, никогда не переводите деньги на незнакомые счета, не сообщайте посторонним данные банковских карт и коды из смс-сообщений. При поступлении подозрительных звонков сразу же обращайтесь в полицию.