Им в 1943-м выдали медали и только в 1945-м – паспортаВ белгородском музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось сразу две презентации: книги «Дети войны: голос правды» и проекта «Подвиг народа».«Нет ничего ценнее сегодня для сохранения нашей истории, правды о Великой Отечественной войне, чем воспоминания тех, кто сам пережил то страшное время. Кто на себе испытал и ужасы бомбежек, и постоянное чувство голода, и слезы родных, отправляющих самых близких на фронт», - так начинается предисловие к книге «Дети войны: голос правды» депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Гаврилова. С теми, кого сегодня принято уважительно называть «детьми войны» депутата связывает самая тесная дружба. И издание книги, которая явилась результатом большой работы в год 75-летия Победы, также было поддержано Сергеем Гавриловым.Книга вобрала в себя истории тех, чье детство выпало на грозные годы Великой Отечественной. Авторы – дети войны-белгородцы, студенты, учащиеся школ.«Мама нас прятала в кустарниках в соседском саду и накрывала ватным одеялом. Соседка тоже так делала, только ее девочка не послушалась, качалась на ветке вишни. Когда улетели самолеты, мы вышли из укрытия и увидели ужасную картину: на кусте вишни висели большие косы, это было все, что осталось от маленькой соседки…», - вспоминает о своем военном детстве Юлия Ананьева.«Мне было 13 лет, когда началась война. Самые яркие воспоминания – виселицы на площади. Они потом снились мне лет сорок…» - пишет Мария Бородина о своем военном детстве.«Галочка была светленькая с серыми глазами. И однажды к маме Галочки подошла латышка и попросила обменять Галочку на корову. Латышка хотела удочерить девочку…» - пишет о своей героине, ребенке войны, Галине Федоровне ученица Белгородской коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 23 Виктория Демина.Герои Великой ОтечественнойРасстрелянные, сожженные, замученные мирные жители – это такие же герои той страшной войны.Если книга «Дети войны: голос правды» является итогом работы Белгородской региональной общественной организации «Дети войны» в год 75-летия Победы, то проект «Подвиг народа» только начинает набирать обороты в Белгородской области. Инициатором его проведения в Белгородской и Воронежской областях стал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.К началу Великой Отечественной войны 23 белгородских района входили в состав Курской области, 8 — в Воронежскую. Гитлеровские войска вступили в пределы современной Белгородской области 19 октября 1941 года. К концу месяца была захвачена западная ее часть, в середине июня — начале июля 1942 года была оккупирована центральная и восточная части региона.Сергей Гаврилов подчеркнул:- Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Это первый в истории России судебный процесс о признании геноцидом действий нацистов против народов СССР. Целесообразна организация региональных, «мини-нюрнбергских», трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики. Должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид.В Белгородской области, которая была полностью оккупирована, спустя 75 лет открываются архивы, становятся известны имена мирных жителей, которые оказывали, как могли, сопротивление врагу в условиях оккупации. Многие были казнены, расстреляны, повешены, замучены. Но если воинам-красноармейцам, советским солдатам установлены памятники, их имена увековечены на гранитных мемориалах, на многих могилах погибших мирных жителей, оказавших сопротивление, даже нет простого камня.Исправить историческую несправедливость, вернуть из неизвестности имена героев - такая цель проекта «Подвиг народа». В ходе его реализации в селе Советском (Шелякино) Алексеевского городского округа будет установлена мемориальная доска с именами 26 жертв фашизма и высажена аллея памяти. В селе Засосона Красногвардейского района о погибших взрослых и подростках будет напоминать мемориальная доска с их именами и аллея. В селе Городище Староосколького городского округа будет установлен поклонный крест на месте, где в годы войны находился крупный концлагерь для советских военнопленных. Известны имена 15 мирных жителей этого села, замученных оккупантами.«Всегда нужно помнить о нашем долге перед теми, кто защитил мир, кто отстоял наше право на жизнь. А долг этот состоит, прежде всего, в том, чтобы беречь Россию, быть ответственным за нашу страну», - написал в предисловии к книге «Дети войны: голос правды» Митрополит Белгородский и Староосколький Иоанн.