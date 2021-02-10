Министр юстиции РФ поблагодарил ЗАГСы Липецкой области за перевод 5 млн записей в электронный вид

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И выгрузило их в Единый государственный реестр. Благодаря этому удалось оперативно оформить президентские выплаты на детей до 16 лет.

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко наградил органы ЗАГС Липецкой области благодарственным письмом за успешное завершение работ по переводу записей в электронный вид и их передачу в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Эту работу органы ЗАГС Липецкой области вели с 2017 года. Её выполняли как сотрудники, так и специально приглашённые работники, привлечь которых удалось благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов.

«Повышение уровня жизни и качества обслуживания населения – один из приоритетов нашей работы, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Современные цифровые технологии должны внедряться во все сферы, особенно если это касается предоставления каких-либо услуг».

По данным Федеральной налоговой службы, органы ЗАГС Липецкой области досрочно перевели в электронный вид и выгрузили в реестр 100% хранящихся в архивах органов ЗАГС записей актов гражданского состояния. Всего в Липецке оцифровали 4 988 363 актовых записей. Благодаря проделанной работе граждане получили возможность получения выплат без предъявления подтверждающих документов. Кроме того, единая электронная система позволит получить документы в любой точке страны по принципу экстерриториальности.

Как отмечают в региональном управлении ЗАГС и архивов, после перевода документов в электронный вид удалось упростить процедуру оформления единовременных президентских выплат на детей в 2020 году. Например, благодаря оцифровке 616 494 записей актов гражданского состояния, составленных с 01 января 2006 года по 30 сентября 2018 года, было выполнено одно из поручений Правительству России из послания президента Федеральному Собранию РФ – об оформлении ежемесячной выплаты семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от трёх до семи лет. Всего было произведено 172 600 выплат.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.